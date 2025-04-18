أصالة نصري تدعم ابنتها وتوضح أسباب إغلاق مركزها الطبي

بعد الضجة التي رافقت إغلاق مركزها الطبي المختص بالعناية بالبشرة، حرصت شام الذهبي على عدم التعليق بشكل مباشر على القرار، واكتفت بنشر توضيح ورسائل دعم لها.

وأعادت ابنة النجمة السورية أصالة نصري نشر توضيح من مركز Dao derma، جاء فيه: "نظراً لما أُثير عن بعض اللغط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن ما يجري هو مجرد اشتراطات من إدارة العلاج الحرّ في وزارة الصحة المصرية وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الشروط".

وأضاف البيان التوضيحي: "فور الانتهاء من تنفيذ هذه الاشتراطات، سوف يعاود المركز نشاطه بالشكل الأمثل".

وبالتزامن، حرص خالد الذهبي على دعم شقيقته من خلال صورة على "إنستغرام" أرفقها بالتعليق: "الشعر والبشرة وسهر الليالي، السعي وراء الحلم ليس جميلاً دائماً. ولكن طالما أن هناك شغفاً في قلبك وصموداً في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. لأن الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصلين أخيراً".

بدورها، دعمت النجمة السورية ابنتها من خلال تعليق على منشور نجلها كتبت فيه: "أنتم النور اللي بحياتي... أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة... ونحنا معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".

الى ذلك، أفاد مصدر في وزارة الصحة المصرية في تصريحات صحافية، بأن العيادة ستتمكن من استئناف عملها فور الانتهاء من تصحيح المخالفات، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الإجراءات تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، من دون التطرق إلى أي مخالفات جنائية أو قانونية تتعلق بالممارسات الطبية.

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