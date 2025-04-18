شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع لطيفة وإسلام السقا لأول مرة.. والطرح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة لطيفة لأول مرة مع الملحن إسلام السقا في أغنيه جديدة، من كلمات مصطفي حدوتة، وتوزيع الموسيقي إيهاب كلو بيكس، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيه في الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أعرب الملحن إسلام السقا عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الفنانة لطيفة، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل طابعًا مختلفًا وجديدًا على أسلوب لطيفة الغنائي المعتاد، خاصة باللهجة المصرية.

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعًا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai.

وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كل منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.