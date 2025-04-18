شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يبدأ التحضير لألبوم بشكل جديد وموسيقى مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان مصطفى كامل التحضيرات الأولية لألبومه الغنائي الجديد، والذي من المقرر أن يقدمه بشكل مختلف تمامًا عن أعماله السابقة، سواء من حيث الشكل الموسيقي أو فريق العمل.

ويتعاون مصطفى كامل في الألبوم مع مجموعة من الأسماء الجديدة في الساحة، من بينهم الشاعر أحمد المالكي، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع الموسيقي زووم، في محاولة لتقديم توليفة غنائية متجددة تعكس روح العصر وتواكب ذوق الجمهور، ومن المقرر أن يتم طرح أغنيات الألبوم بشكل متتابع وعلى فترات، عبر جميع المنصات الرقمية والسوشيال ميديا.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع كوليبكس وماستر أمير محروس، وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل «وجع قلبى» وتضمن عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها «اتعلمت من الليالى»، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية حلوة حياتى، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.