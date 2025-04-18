مخرج فيلم "Home Alone 2" يخشى الترحيل إذا حذف ظهور ترامب

ميرنا وليد - بيروت - قال المخرج السينمائي كريس كولومبوس، المقيم في سان فرانسيسكو، إن ظهور دونالد ترامب القصير في فيلم " Home Alone 2 " قبل أكثر من 30 عامًا كان "عبئًا ثقيلًا عليّ" و"أتمنى لو لم يكن كذلك".
وقال المخرج، لـ صحيفة "كرونيكل" في مقابلة حديثة: "لا أستطيع حذف ذلك"، وأضاف :"إذا حذفته، فسأُطرد على الأرجح من البلاد، سأُعتبر غير لائق للعيش في الولايات المتحدة، لذا سأضطر للعودة إلى إيطاليا أو ما شابه".
وبالطبع، كان كولومبوس - المولود والمُنشأ في الولايات المتحدة، من أصول إيطالية - يُشير ساخرًا إلى خطط إدارة ترامب للترحيل الجماعي.
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