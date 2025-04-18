قيمة قطع المجوهرات والألماس في مجموعة الملكة كاميلا .. سعرها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - اختتم الملك تشارلز والملكة كاميلا للتو أول ارتباط رئيسي لهما هذا العام - زيارة دولة إلى إيطاليا.



تزامنًا مع الذكرى العشرين لزواجهما، شهدت الزيارة عرض كاميلا للعديد من قطع المجوهرات الرمزية، بما في ذلك بروش يُذكرنا بباقة زفافها وقلادة ثمينة كانت تملكها والدتها.

ولإحياء هذه المناسبة، سلط خبراء المجوهرات والألماس في ستيفن ستون الضوء على بعضٍ من أبرز القطع في مجموعة كاميلا - والتي تُقدر قيمتها مجتمعةً بأكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني.

صرح ماكسويل ستون:"تُعدّ اختيارات الملكة كاميلا للمجوهرات بمثابة تحفةً فنيةً في التقاليد الملكية - فهي غنيةٌ بالتاريخ، وشخصيةٌ عميقة، وذات صدى رمزي، بدلًا من اختيار الفخامة، حيث تميل كاميلا إلى اختيار المجوهرات التي تروي قصةً، مما يُعزز صورتها كشخصية ملكيةٍ واقعيةٍ وذكيةٍ عاطفيًا، كما تُعبّر اختياراتها ببراعةٍ عن التزامها بدورها وبالنظام الملكي، حيث تمزج بين التاريخ الشخصي والإرث المؤسسي".

غالبًا ما تختار قطعًا تراثية ذات تاريخ عريق، مثل بروش الأمير ألبرت عيار 40 قيراطًا، الذي صُمم في الأصل للملكة فيكتوريا، ومشابك أوراق اللبلاب من جريفيل، التي أُهديت للملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الحادي والعشرين.

ويعزز بروشها المزين بعقدة سلتيك، الذي كان ملكًا للملكة ماري، ارتباطها بالسلالة الملكية.

من خلال هذه القطع، تُكرّم كاميلا التقاليد، وتُحتفل بالإنجازات الشخصية، وتُضفي عمقًا عاطفيًا على ارتباطاتها الرسمية - مزجًا بين الماضي والحاضر بأناقة خالدة.

فيما يلي، نُفصّل بعضًا من أبرز قطعها التي عُرضت في إيطاليا.

بروش زنبق الوادي - القيمة التقديرية: 10000 جنيه إسترليني

بروش الأمير ألبرت - القيمة التقديرية: 8000000 جنيه إسترليني

بروش العقدة السلتية - القيمة التقديرية: 80000 جنيه إسترليني

قلادة اللؤلؤ - القيمة التقديرية: 50000 جنيه إسترليني

أقراط العنقود - القيمة التقديرية: 850000 جنيه إسترليني

مشابك أوراق اللبلاب من جريفيل - القيمة التقديرية: 64000 جنيه إسترليني.