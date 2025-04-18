أسما شريف منير تتحدث عن رأيها بالعمليات التجميلية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة والإعلامية أسما شريف منير أنها لن تخضع لعملية تجميلية، مشيرة إلى أنها ستواجه كل الضغوطات التي تجعلها "تشك في نفسها" بحسب وصفها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت منير قائلة :"أيوه، مناخيري كبيرة وبحبها! كل يوم المجتمع والتطور حوالينا بيخلينا نشك في نفسنا، ونفكر نعدل ونتغير علشان نرضي الناس، ونسمع منهم "كده أحلى" بس بيني وبينكم؟ أنا كنت على وشك أعمل العملية بس كل مرة كنت بقول لنفسي:"اجمدي، انتي ربنا خلقك في أحسن تقويم".

وتابعت منير قائلة :"البوست ده مش مجرد بوست، ده صوتي، وأنا بزقه يطلع أعلى من الشك، ده تحدي بيني وبين كل ضغط خلاني أحس إني مش كفاية، أنا حلوة كده، ويمكن حد يشوف الكلام ده ويلهمه يحب نفسه زي ما هو، زي ما ربنا خلقه، من غير تعديل ولا تبرير".