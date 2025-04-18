شكرا لقرائتكم خبر عن النجم كيفن سبيسى يعود لمنصة نتفليكس من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى كيفن سبيسي في إعلان ترويجي على منصة نتفليكس لأول مرة منذ مغادرته مسلسل "House Of Cards".

ظهر سبيسى الحائز على جائزة الأوسكار بشخصيته من المسلسل، فرانك أندروود، في مقطع فيديو ترويجي لعرض الكوميدي ومقدم البودكاست تيم ديليون الخاص، "I’m Your Mother"، في المقطع، يدخل ديلون إلى استوديو البودكاست الخاص به ليجد أندروود جالسًا على مكتبه.

تقول الشخصية: "أنتم يا مقدمي البودكاست تعتقدون أنكم ورثتم المملكة، تهمسون في الآذان، وتؤثرون على الانتخابات، وتروجون للحقائق كما لو كانت غزل البنات، بينما أنتم في الواقع لستم سوى مجموعة من المهرجين يتلاعبون بحبوب الانتصاب ومنشطات الشعر".

بعد جدل حول ما إذا كانت الشخصية ميتة أم لا، يحاول أندروود ابتزاز ديلون لتأييد شيء ما في بودكاسته من خلال تهديده بكشف أوامره على موقع Doordash، يسخر الكوميدي قائلاً: "أنا على الإنترنت؛ ليس لدينا ابتزاز، لدينا محتوى، كلنا شياطين من الجحيم".

يقول أندروود: "لا حدود لمكرك، ولتملقك، ولرغبتك اليائسة في التشبث بالأهمية، أنت نوعي المفضل من الأوغاد، أؤيدك يا سيد ديلون".

كان سبيسى نجم النسخة الجديدة من المسلسل السياسي البريطاني " House Of Cards "، أول مسلسل أصلي من إنتاج نتفليكس، من إخراج ديفيد فينشر، بين عامي2013 حتى 2017، وحصد المسلسل العديد من الجوائز، ولعب فيه دور فرانك أندروود، السياسي القاسي الذي لا يتردد في أي شيء لتحقيق مراده.