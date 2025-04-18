شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيى حفلاً غنائيًا في الكويت 25 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى حفلاً غنائيًا، في الكويت، يوم الجمعة 25 أبريل الجارى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي

وحل المطرب رامى صبرى ضيفا على برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة في رمضان الماضى، وقال رامى صبرى، أنا درست فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وكنت من وأنا صغير بحب الموسيقى ومهتم بيها، وكنت بحب أم كلثوم وجيلها، وأنا من وأنا عندى 4 سنين كنت بتتفرج على التليفزيون واسمع الموسيقى".

وأضاف رامى صبرى،: وانا فى المعهد اكتشفت موهبة عندى غير الغناء وهى التلحين، ولحنت أول أغنية ليا وهى "ليالى" للفنان الراحل عامر منيب، وكانت أول مرة أخد فلوس وبعدها لحنت لفضل شاكر وشيرين وأصالة، وبعدها تعرفت على طارق العريان ومضيت معه ألبومات".