سيلينا غوميز تحصد لقب "امرأة العام"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن موقع Billboard أن النجمة العالمية سيلينا غوميز ستحصل على جائزة "امرأة العام" لعام 2025، خلال حفل Billboard Latin Women in Music الذي يُعرض في 24 أبريل على Telemundo.



يأتي هذا التكريم تقديرًا لنجاحاتها الموسيقية وتأثيرها الثقافي، إذ تمتلك 42 أغنية ضمن Billboard Hot 100، أبرزها "تاكي تاكي" و"Lose You to Love Me".

في حياتها الخاصة، احتفلت جوميز بخطوبتها من المنتج بيني بلانكو، كما اشترى الثنائي قصرًا فخمًا بقيمة 35 مليون دولار في بيفرلي هيلز، وردّت على الإنتقادات حول علاقتها بالقول: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".