شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سما إبراهيم وطه دسوقي وعصام عمر بحضور أشرف زكى بختام مهرجان الفضاءات المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية دورة الدكتور أشرف زكي في أكاديمية الفنون، تكريم النجوم سما إبراهيم وطه دسوقي وعصام عمر، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون على خشبة مسرح سيد درويش في الهرم، وقدم فقرات التكريم بالحفل الفنان أحمد ماجد.

وأعلنت رئيسة المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومدير المهرجان الدكتور محمود فؤاد صدقي، عن تكريم النجوم عصام عمر وطه الدسوقي في حفل الختام.

كما كشفت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة سماء إبراهيم في حفل ختام المهرجان، بعدما انطلق حفل الافتتاح.

ووجه الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، الشكر إلى الدكتورة غادة جبارة رئيسة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة ورئيسة أكاديمية الفنون، على الجهد المبذول منها لخروج الدورة الأولى من المهرجان بهذا الشكل المشرف والمنظم والمشرف، ليكون المهرجان واحدا من أهم المهرجانات المسرحية على الساحة الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص.

وعبر الدكتور محمود فؤاد صدقي عن سعادته بأن تكون الدورة الأولى من المهرجان تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرا إلى أن وجوده في حفل الافتتاح وتكريمه من قِبل المهرجان ورئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، أضاف بهجة وقيمة كبيرة للدورة الأولى والحفل الافتتاح.



طه دسوقي وعصام عمر



تكريم طه دسوقي وعصام عمر