شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "بحب أغيظهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته بعنوان "بحب أغيظهم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حازم إكس، والحان وتوزيع فلسيطين ريمكس، ومكس وماستر نادر حمدي.

يخوض النجم محمد رمضان، تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم أسد الذى يقدمه رمضان بتوقيع المخرج محمد دياب، ومنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، إذ قدم آخر أعماله السينمائية ع الزيرو الذى تم عرضه في أغسطس 2023.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.