أسماء جلال تعود للسينما بـ 4 أفلام جديدة بعد النجاح في دراما رمضان 2025

أسماء جلال تستكمل "إن غاب القط"

أسماء جلال استأنفت هذا الأسبوع تصوير فيلم " إن غاب القط " الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، بعد توقف 6 أشهر، حيث كان الفيلم قد انطلق تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، بسبب انشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية، و يشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 10:28 مساءً - استأنفت الفنانةنشاطها الفني مجدداً بعد إجازة قصيرة حصلت عليها فور انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "" الذي تم عرضه في، حيث ترتبط أسماء جلال بتصوير عدد من الأعمال الجديدة وخاصة السينمائية والتي يصل عددها إلى 4 أفلام، كانت قد تعاقدت عليها العام الماضي وتعمل على استكمالها.يمكنكِ قراءة.. عملان جمعا آسر ياسين وأسماء جلال قبل فيلم إن غاب القط.. فما هما؟

وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.

أسماء جلال مع محمد إمام في "شمس الزناتي"

فيلم "شمس الزناتي - البداية" بطولة محمد إمام في شخصية شمس، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح بشخصية عبده قرانص، مصطفى غريب بشخصية جعيدي، خالد أنور بشخصية سلامة الطفشان، أحمد عبدالحميد بشخصية سيد سبرتو، أحمد عبدالله محمود، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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ثالث الأفلام التي تصورها أسماء جلال خلال الفترة المقبلة، "وفيها إيه يعني" الذي تشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.

..وتقدم مع ويجز أولى بطولاته

وتستعد أسماء جلال لبدء تصوير فيلم رابع خلال الأسابيع المقبلة، بعنوان "وتر حساس" يجمعها بمطرب الراب ويجز الذي يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، وتشارك في بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج علي العربي، ومقرر تصوير مشاهد الفيلم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.

آخر أعمال أسماء جلال في السينما فيلم "الفستان الأبيض" الذي انطلق في نوفمبر 2024 وتعرضه حالياً منصة شاهد، والفيلم تشارك في بطولته إلى جانب ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود، ميمي جمال، من تأليف وإخراج جيلان عوف.

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