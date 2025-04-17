أبرز المعلومات عن الفيلم الوثائقي "إبراهيم الحساوي.. نخلةٌ سعفاتها الفنون" بـ مهرجان أفلام السعودية

فريق عمل فيلم الوثائقي "إبراهيم الحساوي.. نخلةٌ سعفاتها الفنون"

إبراهيم الحساوي.. مسيرة فنية بدأت في المسرح ولمعت بالدراما التلفزيونية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 10:28 مساءً - تم مساء اليوم تكريم الممثل السعوديخلال حفل افتتاح الدورة الـ11 من، وجاء ذلك تقديراً لدوره في إثراء السينما السعودية على مدار ما يتجاوز الثلاثين عاماً، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ فترة الثمانينيات.وقد تسلم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي التكريم خلال حفل الافتتاح، وصعد على خشبة المسرح وألقى كلمة وجه من خلالها الشكر لجميع العاملين بالسينما السعودية ولفريق وإدارة عمل مهرجان أفلام السعودية.وبمناسبة التكريم تم الإعلان عن عرض الفيلم الوثائقي "إبراهيم الحساوي.. نخلةٌ سعفاتها الفنون" من رؤية وإخراج أيمن المحمد، المعالجة الإبداعية لـ أشرف الممتن، مدير التصوير والإضاءة حسن يوسف.اقرئي أيضاً:وكان قد أعاد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي نشر تغريدة من الحساب الرسمي للمهرجان عبر حسابه الخاص بـ"X" والتي جاء من خلالها الإعلان عن موعد عرض الفيلم مساء اليوم ضمن الاحتفال بتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الـ11 من المهرجان وأيضاً البوستر الدعائي الخاص بالفيلم.يُذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحساوي يعد واحداً من أبرز الفنانين في السعودية ومنطقة الخليج، وكان قد بدأ مسيرته الفنية منذ مطلع فترة الثمانينيات من خلال المثشاركة في عدد كبير من المسرحيات.وعقب ذلك بدأ الفنان السعودي إبراهيم الحساوي المشاركة في الدراما التلفزيونية، وكان أول مسلسل تلفزيوني يُشارك ببطولته المسلسل السعودي "خزنة" عام 1990، لينطلق عقب ذلك في مشواره الفني وعلى مدار ما يتجاوز الأربعين عاماً شارك ببطولة ما بين الـ120 عملاً فنياً ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح.ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك ببطولتها الفنان إبراهيم الحساوي "الدوائر، طاش ما طاش، قلوب من ورق، الزمن والناس، مهب الريح، شوية أمل، باب الريح، بدون فلتر، أفكار أمي" والعديد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت له نجاحاً كبيراً ومكانة خاصة لدى الجمهور.

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