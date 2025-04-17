رحيل أسطورة الفن الفلبيني نورا أونور عن 71 عاماً .. ورئيس البلاد ينعيها

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت النجمة الفلبينية الأسطورية نورا أونور، التي تُعد من أعظم الممثلات والمغنيات في تاريخ البلاد، عن عمر يناهز 71 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلتها والحكومة الفلبينية اليوم الخميس، وأعلنت ابنتها بالتبني، لوتلوت دي ليون، عبر حسابها : "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة، نورا أونور، أيقونة التلفزيون والسينما"، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ونعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الراحلة، واصفاً إياها بأنها "هدية للأمة"، مؤكداً أن مسيرتها التي امتدت لأكثر من خمسة عقود جعلت منها رمزاً فنياً كممثلة، مغنية، ومنتجة أفلام.

يُذكر أن نورا وُلدت في عائلة فقيرة في مقاطعة كامارينز الشرقية، وبدأت حياتها ببيع المياه في محطات القطارات، قبل أن تشق طريقها كمغنية مراهقة في الستينيات، وتنتقل لاحقاً إلى السينما، حيث جمعت أكثر من 200 عمل بين التلفزيون والأفلام، وفازت بعشرات الجوائز الفنية.

