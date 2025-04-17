موسم جديد من "أرض المليون" يَعِد بالحماس والإثارة

ميرنا وليد - بيروت - شهد اليوم الثاني من الموسم الثاني لبرنامج "أرض المليون" تصاعداً حماسياً في وتيرة المنافسة، بعد مرحلة التعارف والمواجهات الخفيفة التي طغت على اليوم الأول.

البرنامج، وهو النسخة العربية من Million Dollar Land، يُعرض على MBC1 ومنصة "شاهد".

وفي التحدي الأول، فاز المشترك علي، لكن مقدم البرنامج محمد الشهري أوضح أن التحدي لم ينتهِ بعد، حيث تواصل بمواجهة حاسمة بين ملاذ وشيخة. وتمكنت شيخة من الحفاظ على أساورها بعد الفوز، فيما سلمت ملاذ أساورها لعلي، ليصبح رصيده 6 أساور بقيمة 60 ألف دولار. ومع ذلك، لم تُقصَ ملاذ نهائياً، حيث تبقى لديها فرصة للاستمرار إذا منحها أحد المشتركين أحد أساوره.

وفي لحظة حاسمة أمام "ساعة الميدان"، طُرح السؤال المصيري: من ينسحب؟ وكان فيصل هو الوحيد الذي قرر الانسحاب، مانحاً أساوره لمايد، ليرتفع رصيد الأخير إلى 6 أساور أيضًا، متساوياً مع علي.

أما التحدي التالي فبدأ باختيار رزان لعدد من المتنافسين، هم خالد، لبنى، وشيخة. تحدي ملء الأوعية بالمياه أخرج لبنى أولاً، تلتها شيخة، ليُحسم الفوز لصالح خالد، بينما احتفظت رزان بأساورها بعدما جاءت ثانية. خالد ضم 6 أساور إلى رصيده، ليلتحق بعلي ومايد في صدارة المشتركين.

البرنامج يُعرض أسبوعياً على MBC1 و"MBC العراق" الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُعرض حلقات "أرض المليون إكسترا" التي توثق يوميات المشتركين وكواليس التحديات، من الخميس إلى الاثنين عند الساعة 11:50 ليلاً على MBC1.