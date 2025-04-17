شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني لـ الخليج 365: استعد لطرح أغنيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن استعداده حاليًا لتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتتنوّع الأغاني بين اللهجتين المصرية واللبنانية، في إطار سعيه الدائم لتقديم محتوى متنوع لجمهوره في الوطن العربي.

وقال عاصي الحلاني في تصريحات لـ"الخليج 365" إن عملية اختيار الأغاني دائمًا ما تمر بمراحل دقيقة من البحث والانتقاء، موضحًا: "البحث عن الكلمات والألحان المناسبة ليس بالأمر السهل، بل هو مجهود يستغرق وقتًا، لأنني دائمًا أسعى لتقديم الذوق الراقي لجمهوري، وفي الوقت نفسه أراعي ما يفضله الجمهور حاليًا. هدفي الدائم هو إرضاء الناس والحفاظ على النجاح."

بعد النجاح الذي حققه كليب "ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.