شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى فرج سليمان يحتفل بألبومه الجديد "مريم" بجولة حفلات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان وعازف البيانو الفلسطيني فرج سليمان لبدء جولة حفلاته العالمية بين أوروبا وشمال أفريقيا خلال يونيو المقبل.

ويحتفل فرج سليمان بالعرض الحي الأول لألبومه الغنائي الجديد "مريم"، الذي يضم في جعبته عشر أغنيات تحمل كل منها حكاية واقعية وعاطفية منفصلة ومتصلة بقصة الألبوم ككل، والتي تدور في فلك تجسيد عاطفي للحياة قبيل وبعد الحرب والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا.

تتدرج مشاعر أغنيات الألبوم من الرومانسية وحكايات الحب الحقيقية ومشاعر العشق والسلام قبيل اشتغال فتيل الحرب لتتصاعد حدة المشاعر لتصبح أكثر قتامة مع الحزن والفراق والوحدة والعذاب، ليعطي فرج خلال الألبوم رسالة غنائية عن معاني الحياة بين الأمل وفقدانه في لحظة، وتحمل كل أغنية من أغانيه اسما يعبر عن قصتها، من بينها "جايبلك معي" و"حلمت فيكي الليلة" و"مع السلامة يا حب"، وتعاون خلال الألبوم مع الفنان عامر هلاهل في تأليف الأغاني ووضع تصور للألبوم.

ويستهل فرج سليمان جولة حفلاته العالمية لإطلاق الألبوم من المغرب، بأولى حفلاته الجماهيرية هناك بعد غياب في مدينة كازابلانكا، مساء العاشر من يونيو، وينطلق من بعدها لرحلته الأوروبية بحفل في العاصمة الفرنسية باريس 13 يونيو.

وقال فرج سليمان عن الألبوم :"نصفه الأول انكتب قبل الحرب والنصف الثاني خلالها، والألبوم يحكي عن مريم الفتاة الصغيرة التي تحب وتحلم بحياة جميلة وهادئة لكن تنقلب حياتها لمآسي وتشرد وفقدان مع الحرب".

فرج سليمان مؤلف موسيقي وعازف بيانو وملحن من الملحنين المعاصرين في موسيقى الجاز، وتمزج أعماله بين مقطوعات البيانو المنفردة والرباعيات والخماسيات والمقطوعات الأوركسترالية، وشارك في عدة مهرجانات عالمية للجاز، منها مهرجاني لندن و مونترو، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدة أعمال سينمائية منها فيلم "200 متر"، وتعاون مع فنان الجرافيتي العالمي بانكسي في تسجيل موسيقى "الفندق المسور" في بيت لحم.