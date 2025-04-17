شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي لـ الوثائقية: العلمين الجديدة مدينة ذكية ومؤهلة لأحداث عالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، خلال الفيلم التسجيلي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، الذي قدمته القناة الوثائقية، إن مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، ولديها بنية تحتية تتحمل أن يقام عليها فعاليات ضخمة مثل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والذي استمر على مدار 50 يوما، ولا يوجد في مصر مدينة تتحمل أن يقام عليها فعاليات متنوعة ما بين البحر والشواطئ وفي كل مكان مثل مدينة العلمين وهو ما يؤهلها لاستضافة أحداث عالمية.

رصد الفيلم الوثائقي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، جهود الدولة المصرية لإزالة الألغام من مدينة العلمين في مدة زمنية قياسية، ثم مراحل تطوير المدينة لتصبح عنوان للحياة ومقصد سياحي للمصريين والعرب والأجانب.

ورصد الفيلم مراحل تحول العلمين من مدينة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط، التي أصبحت تمثل تجمعًا سكانيًّا متكامل الخدمات، بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية للتنمية، والسياحة، والاستثمار.

كما يرصد الفيلم الوثائقي أهم الإنشاءات والمرافق التي تم تنفيذها داخل المدينة منذ تأسيسها إلى اليوم، من بنية أساسية متطورة، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومواقع سياحية وترفيهية وثقافية، استطاعت أن تجذب كثيرًا من المصريين والأجانب.