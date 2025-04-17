شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان بردية السينمائى في دورته الثانية باسم وحيد حامد.. 18يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير "وحيد حامد" انطلاق المهرجان يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025.



وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 700 فيلم من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة متضمنة تتر البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير "مجدى أحمد على"، والموسيقار الكبير "خالد حماد"، والمصور السينمائى الكبير "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السورى "فراس نعناع".

ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى" أحمد سعد الدين".

كما تحمل هذه الدورة مفاجأة تحمل اسم المخرج الكبير "يوسف شاهين" تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان.



