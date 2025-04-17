شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة بليك ليفلي تحتفل بظهور اسمها فى قائمة مجلة TIME لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة العالمية بليك ليفلي عن سعادتها بحصولها على مكان في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم، وسط معركتها القانونية مع جاستن بالدوني.

بعد اختيار ليفلى، البالغة من العمر 37 عامًا، إلى جانب آخرين مثل الرئيس دونالد ترامب وجو روغان، كتبت ليفلي تحية مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشكر المجلة وتوجيه رسالة لطيفة إلى نفسها في شبابها.

يأتي مكان ليفلي في قائمة تايم 100 لعام 2025 وسط المعركة القانونية مع بالدوني، الذي أخرج وشارك ليفلي في بطولة فيلم "It Ends with Us"، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده أواخر العام الماضي، حيث رفع بالدوني، البالغ من العمر 41 عامًا، دعوى مضادة ضد ليفلي، ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في مارس 2026.

وكتبت ليفلى من خلال حسابها على إنستجرام قائلة:" شرف لي أن أُدرج في قائمة @time 100 لعام 2025"، وشكرت محامية الحقوق المدنية شيريلين إيفيل على كتابة المقال الذي شرحت فيه سبب اختيارها.