شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الحسينى بعد تهشم سيارته: عوض علينا عوض الصابرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم الحسيني عن تعرض سيارته للتهشم، بعد تصادم موتسيكل بها، ونشر صور من سيارته بعد تهشمها، عبر "فيسبوك"، معلقا عليها: "الحمد لله على الضراء قبل السراء الحمد والشكر لله، عربيتي حصل فيها كده وهى راكنه فى أمان الله دخل فيها موتسيكل عمل فيها كده وصاحب الموتوسيكل فى المستشفي دلوقتى"

وتابع: "قدر الله وماشاء فعل.. عوض علينا عوض الصابرين يارب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين، اللهم أجرني فى مُصيبتي واخلف لى خيراً منها".

يذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني الدرامية في مصر الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وغيرهم.



سيارة كريم الحسيني