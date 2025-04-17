شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم أمير عيد الجديد والانتهاء من الاسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجم أمير عيد، تصوير فيلمه الجديد من إخراج محمد ناير، وتم الانتهاء من تصوير أول أسبوع من الفيلم، وقد تم تصوير أول مشاهد الفيلم يوم 27 فبراير الماضى.



و يخوض النجم أمير عيد، أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بالتعاون مع المخرج محمد ناير، وحقق الثنائى معا نجاحا كبيرا فى عالم الدراما بمسلسل ريفو بجزئيه ومسلسل دواعى السفر.



ويعد هذا الفيلم التعاون الرابع بين النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير، وقدما معا مسلسل ريفو بجزئيه ثم مسلسل دواعى السفر و كانت التجربة الإخراجية الأولى لمحمد ناير في عالم الإخراج ومؤلف المسلسل أيضًا، وقد حققا ناير وأمير عيد نجاحًا كبيرًا بمسلسل ريفو في الجزأين ثم بمسلسل دواعى السفر.



الجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.



وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو 2023 حصريا عبر منصة watch it، ومسلسل دواعي السفر عرض على منصة WATCH IT الأصلية، فى شهر مايو الماضى وهو من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وجلا هشام و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.