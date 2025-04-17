أوزجان دينيز يُودّع الجمهور-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية صورة للممثل التركي أوزجان دينيز من حفل وداع فريق عمل مسلسل "البراعم الحمراء"، الذي من المقرر ان ينتهي بعد حلقتين، وظهر في الصورة ايضا الممثل التركي مرت يزجي أوغلو الذي كان قد عبّر مؤخرا عن اعجابه الكبير بزميلته في العمل الممثلة التركية مينا دميرتاش، اذ قال لوسائل إعلام تركية: "مينا ممثلة ذكية ومحبة لعملها والعمل معها مريح وموهوبة بشكل لا يصدق.
أؤمن أنها تستطيع الوصول إلى ما هو أبعد من مكانتها الحالية في المستقبل إذا أرادت ذلك".
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