نارين بيوتي: "هذا هو فارق العمر بيني وبين زوجي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي عن فارق العمر بينها وبين زوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بيني وبين رامي يوم و 14 سنة سوبر كيوت يوم عرس راحة يوم عيد ميلادي راحة يوم عيد ميلاد رامي كله ورا بعض".



وكانت قد تألقت نارين بيوتي، بفستان زفاف رائع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لموسم خريف 2024. يتميّز الفستان بتفاصيل فاخرة من الدانتيل الراقي والتطريز البارز، ويُقدّر سعره بحوالى 95 ألف دولار أميركي، ما يعكس مستوى الحرفية والفخامة الذي تشتهر به تصاميم إيلي صعب.

