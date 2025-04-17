أمير عيد يستأنف تصوير أولى بطولاته السينمائية المطلقة

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان المصري أمير عيد إستكمال تصوير مشاهده في فيلمه الجديد، الذي يشهد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، بالتعاون مع المخرج والسيناريست محمد ناير.

وتم الانتهاء من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذي انطلقت أولى مشاهده في 27 شباط الماضي، ويأتي هذا الفيلم كثمرة تعاون رابع بين عيد وناير، بعد النجاحات التي جمعتهما في مسلسل "ريفو" بجزأيه، ومسلسل "دواعي السفر"، والذي شكّل أيضًا أول تجربة إخراجية لناير إلى جانب كتابته للعمل.

مسلسل "ريفو" كان قد عُرض جزؤه الأول في حزيران 2022، وحقق نجاحًا واسعًا بفضل الأداء الجماعي لنجومه، من بينهم تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، وملك حجازي. أما الجزء الثاني فتم عرضه في حزيران 2023، وحظي بنفس القدر من التفاعل، وفي أيار 2024، قدّم الثنائي مسلسل "دواعي السفر"، بمشاركة نخبة من الممثلين بينهم نادين، كامل الباشا، وأحمد غزي، ليؤكد الثنائي عيد وناير مرة جديدة مكانتهما في الساحة الدرامية.

الفيلم المنتظر يمثل خطوة جديدة في مسيرة أمير عيد السينمائية، وتترقبه الجماهير بعد مسيرة ناجحة في الغناء والدراما.