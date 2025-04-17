أول تعليق من وائل رمضان بعد شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين

ميرنا وليد - بيروت - في أول رد منه على قرار شطب اسم زوجته السابقة، الممثلة السورية سلاف فواخرجي، من نقابة الفنانين السوريين، عبّر الممثل السوري وائل رمضان عن دعمه لها بكلمات شاعرية حملت الكثير من الرمزية.



وكتب عبر حسابه:

"كليوباترا يا ملكة الزمان، أسمهان الطرب في كل مكان، شهرزاد أنتِ وللحب عنوان.

أضفتِ للحياة أطيافاً وألواناً، وخصّكِ الرحمن بعشقٍ لا يُشترى ولا يُقاس بالأثمان.

صديقتي... لا كرامة لنبي في وطنه، ولا عبرة للميزان.

لكن اعلمي يا زنوبيا، أن جوليا دمنا منكِ، وأنك بلقيس هذا الزمان.

وحيث تضعين قدمكِ، لا يشرّف الوضيع أن ينحني من بني الإنسان."

تعليقه جاء بعد الجدل الواسع حول قرار النقابة، الذي استند إلى تصريحات فواخرجي السياسية، وأحدث انقساماً في الوسط الفني السوري.