أغانٍ جديدة لنجوم التسعينيات.. أبرزهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 04:20 مساءً - يعيش عدد من نجوم الأغنية خلال فترة التسعينيات، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يواصلون التحضير لأعمالٍ جديدة في الوقت الراهن، وإطلاقها قريبًا، احتفالًا بموسم صيف 2025، والذي سيشهد حالة زخم كبيرة في الأغاني الـ"سينجل" والألبومات الكاملة، وسط مشهد تنافس شديد الصعوبة.

حميد الشاعري يتعاون مع روتانا في "من دخلتك علينا"

ويُعد الفنان حميد الشاعري، واحدًا من أبرز نجوم الأغنية في التسعينيات، حيث يعمل على أغنية جديدة، تحمل اسم "من دخلتك علينا"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فقد نشر صورة مع صُنّاع الأغنية قبل ساعات، في ضوء الترويج للمشروع المرتقب.

وكان حميد الشاعري، قد طرح مجموعة من الأغاني الـ"سينجل" خلال العام الماضي، منها "جوانا حنين" من ألحانه وتوزيعه وغنائه، وكلمات هيثم نبيل وكريم سامي، و"خير" كلمات حميد الفلاح، وألحان وتوزيع محمود الشاعري، وباك فوكال أحمد عوض، و"مش مركون على الرف" كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر.



إيهاب توفيق يتواجد في صيف 2025 بأغنية جديدة

ويُقارب الفنان إيهاب توفيق، من تسجيل أغنيته الجديدة، التي يتعاون فيها مع الشاعر عماد الإبياري، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع مودي سعيد، حيث لم يستقر على اسمها النهائي حتى الآن، أو موعد طرحها، لكنه نوى إطلاقها في موسم الصيف.

ويأتي ذلك، وسط حالة النشاط الكبير التي يعيشها إيهاب توفيق، حيث يستعد لإحياء حفلين في أمريكا، يومي 25 و26 أبريل الجاري، ليشدو بباقة من أبرز وأشهر أغانيه، منها "سحراني"، و"الله عليك يا سيدي"، و"مالهمش في الطيب".

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أنوشكا تعود للساحة الغنائية

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة أنوشكا، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قررت العودة إلى الساحة الغنائية مُجددًا، لاسيما وأنه لديها أكثر من مشروع، لكنه تأجل بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة منذ شهور.

وأكدت أنوشكا، في تصريحات تلفزيونية، أنها تعمل حاليًا على أغنية جديدة، تمهيدًا لطرحها قريبًا، فضلًا عن إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في دار الأوبرا المصرية، ومن المُقرر الإعلان عن الموعد خلال الفترة المقبلة.

ألبوم محمد فؤاد

وبخلاف هؤلاء الفنانين، يعود الفنان محمد فؤاد بعد فترة كبيرة من الغياب، إلا أنه سيطل هذه المرة على جمهوره بألبوم كامل، وليست أغنية "سينجل"، حيث يضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، تمهيدًا لطرحه خلال أسابيع قليلة، والذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومنة القيعي، ووليد سعد، ورامي جمال، وعزيز الشافعي، ومدين، ونادر حمدي، وتوما، وأحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب وغيرهم.

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