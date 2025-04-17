 إبراهيم الحساوي عن مهرجان أفلام السعودية: ملتقى صناع الأفلام والأحلام 



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 04:20 مساءً - عبر الفنان إبراهيم الحساوي عن سعادته بانطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، التي تفتتح مساء اليوم، واصفًا الحدث بأنه "الحدث الأهم والأكبر".

هذا ما قاله إبراهيم الحساوي عن مهرجان أفلام السعودية

وشارك " الحساوي" محبيه ومتابعيه، عبر صفحته على " انستغرام" صورة له ، أثناء مشاركته في دورة المهرجان السابقة برفقة مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، وعلق بالقول، " ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية الدورة الحادية عشر.. الحدث الأهم والأكبر ، ملتقى صناع الأفلام والأحلام ملتقى الأرواح الجميلة والقلوب الطيبة.. أهلا وسهلاً ومرحباً بالجميع".

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تكريم الفنان إبراهيم الحساوي

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان إبراهيم الحساوي، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 45 عامًا، قدم خلالها أعمالًا بارزة في المسرح والتلفزيون والسينما.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته الغنية وتأثيره الكبير في المشهد الفني المحلي والعربي، حيث استطاع، انطلاقًا من الأحساء، أن يرسّخ مكانته كأحد أبرز الوجوه الفنية السعودية التي بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور.

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ثنائية مميزة في دراما رمضان

الجدير بالذكر، أن الفنان إبراهيم الحساوي اجتمع مع النجمة حياة الفهد في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل " أفكار أمي"، وشكل معها ثنائية مميزة حظيت باهتمام كبير من قِبل وسائل الإعلام، التي تهتم بالشأن الفني؛ لكونه يجمع نجمين كبيرين من نجوم الساحة الفنية.

وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها حياة الفهد، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم؛ مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجياً.

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