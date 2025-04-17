ما صحة ما يتم تداوله عن أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice ؟

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ميرنا وليد - بيروت - نفى المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات MBC، بسام البريكان كل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل حول أسماء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج "The Voice".
وأكد البريكان عبر خاصية الحاله عبر حسابه قائلاً: "لا صحة لما يتم تداوله عن أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice، والمعلومات المتداولة غير صحيحة، نرجو الاعتماد على المصادر الرسمية فقط".
يُذكر أن البرنامج الشهير يعود قريبًا بحلة جديدة عبر قنوات MBC، مع لجنة تحكيم مختلفة عن المواسم السابقة، وكان آخر موسم له عُرض في عام 2023 بمشاركة كل من الفنان المصري هاني شاكر، الفنانة المغربية سميرة سعيد، الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان ملحم زين.
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