أحمد سعد يخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في حفله الأخير - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - في أمسية جمعت بين الأناقة والإبداع، أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفلاً خاصاً بمناسبة إطلاق إحدى السيارات ، حيث لفت الأنظار بإطلالة أنيقة دمجت بين الكلاسيكي والكاجوال، مرتدياً كارديجان صوفي أنيق فوق قميص أبيض مع بنطلون جينز وربطة عنق بسيطة أضفت لمسة عصرية على المظهر.



الحفل جاء في ظل زخم فني يعيشه سعد، بعد إطلاق أغنيته الجديدة "خط أحمر"، التي عبّر فيها عن دعمه للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسـ طينيين، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع و مكساج أسامة الهندي، وإخراج أكرم فاروق.

كما احتفل أحمد سعد مؤخرًا بنجاح ألبومه الجديد "حبيبنا"، الذي يضم 9 أغاني، في حفل حضره عدد من الفنانين، أقيم بأحد الفنادق الكبرى في مدينة 6 أكتوبر.