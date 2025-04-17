سامو زين يعتذر لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أنهى الفنان السوري سامو زين تسجيل ميني ألبوم جديد، سيطرحه قريباً، وقد كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"نعتذر للتأخير عشان دخلت اغاني جديدة، رسميا الانتهاء من الميني ألبوم الجديد اليوم، تحديد النزول خلال ايام كل الحب للجميع".
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يذكر أن من بين أحدث الأعمال التي قدمها زين أغنيته بعنوان "بصي بصة"، التي تعاون فيها مع الشاعر والملحن حسون، بينما قام بتوزيع الأغنية وسام عبد المنعم.
كما قدم أغنية "القبول نعمة"، التي كتب كلماتها أحمد جابر، و ألّفها محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم.
وطرح زين أغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، و ألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.
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