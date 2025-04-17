شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة على إذاعة 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 الليلة في حلقة خاصة تتحدث فيها عن كواليس مشاركتها خلال دراما رمضان 2025 بأكثر من عمل .

الفنانة هالة صدقي تألقت على مدار شهر رمضان بدورها في مسلسل قهوة المحطة إلى جانب مسلسل إش إش، .. هذا ويذاع برنامج الراديو بيضحك فى تمام الساعة 5 مساء الليلة.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.