شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة السينما الفلبينية "نورا أونور" والرئيس ينعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة والمغنية الفيليبينة "نورا أونور" التى يعتبرها العديد من المواطنين هناك أعظم ممثلة ومغنية فى البلاد، عن عمر ناهز 71 عاما، حسبما أعلنت الحكومة وعائلتها اليوم الخميس.

وكتبت ابنتها بالتبني "لوتلوت دي ليون" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الخميس، أنه "ببالغ الحزن نعلن وفاة نورا أونور، والدتنا الحبيبة، ممثلة التلفزيون والسينما الشهيرة".

وأضافت القناة أن الممثلة الراحلة توفيت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ولم يتم الكشف عن سبب وفاتها.

ومن جانبه، نعى الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس" الممثلة الراحلة والتي وصفها بأنها "هدية للأمة الفلبينية".. مضيفا أنه "خلال مسيرتها الفنية الرائعة التي امتدت لأكثر من 50 عاما، كانت ممثلة ومغنية ومنتجة أفلام متميزة".

يذكر أن "آونور"، المولودة لعائلة فقيرة في مقاطعة كامارينز الشرقية، باعت المياه في محطة قطار في مسقط رأسها في شبابها. واكتسبت الشهرة لأول مرة في سن المراهقة كمغنية في الستينيات قبل الانتقال إلى الأفلام. وجمعت أكثر من 200 ساعة معتمدة في السينما والتلفزيون والتي تضمنت العديد من الكلاسيكيات من السينما الفلبينية وفازت بعشرات جوائز التمثيل.