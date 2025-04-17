شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عالمي يعزز السياحة المصرية.. القاهرة على رأس الترشيحات لتصوير مشاهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر مدينة القاهرة قائمة الوجهات المرشحة لتصوير الموسم الرابع من المسلسل العالمي "The White Lotus"، مع احتمالات تبلغ 60%، مما يضعها في صدارة الوجهات التي تتنافس على استضافة هذا العمل الدرامي الشهير.

ويأتي هذا الترشيح في وقت يشهد فيه المسلسل زخمًا كبيرًا، حيث يُعرف بقدرته على تعزيز السياحة السينمائية والسفر الفاخر في الوجهات التي يتم اختيارها للتصوير.

ووفقًا للتقديرات الأخيرة، تُعد القاهرة المرشح الأول لتصوير الموسم الرابع للمسلسل، حيث تتميز المدينة بتاريخها العريق ومزيجها الفريد بين القديم والحديث، مما يجعلها خلفية مثالية للمسلسل الذي يشتهر بإعداداته الفاخرة والدرامية، وتقدم القاهرة بيئة مثالية تجمع بين الفخامة العصرية والإرث التاريخي، مما يتماشى مع أسلوب المسلسل في تقديم قصص مشوقة وسط إعدادات بصرية ساحرة.

وعلى الرغم من تصدر القاهرة، تظل هناك وجهات أخرى تتنافس بقوة، حيث تحتل الريفييرا الفرنسية المرتبة الثانية باحتمالية 45%، حيث تُعرف بمنتجعاتها الفاخرة وساحلها المتوسطي الخلاب، كذلك تأتي كوستاريكا في المرتبة الثالثة باحتمالية 40%، بفضل تنوعها البيولوجي وشواطئها الاستوائية، كما تشمل الترشيحات وجهات أخرى مثل موريشيوس، لوس كابوس في المكسيك، هامبشاير في المملكة المتحدة، أثينا في اليونان، مايوركا في إسبانيا، جزر البهاما، والنرويج، لكن القاهرة تظل الأقرب لاستضافة التصوير.

ومنذ انطلاقته في 2021، أصبح المسلسل واحدًا من أكثر المسلسلات تأثيرًا في تعزيز السياحة السينمائية بأجزائه الأربعة التي تم تصويرها في هاواي، وسان دومينيكو بالاس في تاورمينا، وصقلية.. حيث شهدت هذه المواقع زيادة ملحوظة في أعداد السياح بعد عرض المسلسل، وأصبحت وجهات مفضلة للمعجبين.

وحسب موقع "Travel And Tour World"، وهو منصة إخبارية عالمية متخصصة في مجال السفر والسياحة، فإنه في حال اختيار القاهرة كموقع للتصوير، يُتوقع أن تشهد المدينة انتعاشًا سياحيًا كبيرًا، خاصة في قطاع السفر الفاخر، بينما ستستفيد المعالم السياحية مثل الأهرامات وخان الخليلي من زيادة الإقبال، كما أن هذا الاختيار سيُعزز مكانة القاهرة كوجهة تجمع بين التاريخ والحداثة، مما يجذب شرائح جديدة من السياح.

والمسلسل هو عمل درامي ساخر من إنتاج HBO، انطلق في عام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصصه المشوقة التي تدور حول نزلاء منتجعات فاخرة وتفاعلاتهم المعقدة، مع التركيز على قضايا اجتماعية.

المسلسل العالمي "The White Lotus" من تأليف وإخراج مايك وايت، ويتميز بطاقم ممثلين متجدد مع كل موسم، حيث ضم الموسم الأول نجومًا مثل كوني بريتون، التي لعبت دور نيكول موسباكر، وجينيفر كوليدج، التي أدت دور تانيا ماكويد وحصلت على جائزة إيمي عن أدائها، بينما شهد الموسم الثاني تألق ميجان فاهي وثيو جيمس في أدوار مليئة بالتوتر والإثارة، مما جعل المسلسل ظاهرة عالمية تجمع بين الدراما والسخرية في إطار مميز.