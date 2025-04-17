شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تدعم ابنتها شام الذهبي بعد غلق عيادتها: الامتحانات واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أصالة على دعم ابنتها شام عقب غلق عيادتها التجميلية مؤخراً بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة بالقاهرة الجديدة من خلال ردها على بوست لابنها عبر حسابه على موقع انستجرام في تعليق قالت خلاله : " أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحن معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".



اصالة فى تعليقها على انستجرام

كشفت حملة قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة التي أغلقت وشمعت عيادة الأمراض الجلدية "DAO DERMA" المملوكة للدكتورة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، أن سبب الأغلاق جاء بعد العثور على جهاز الليزر لعلاج الأمراض الجلدية داخل العيادة بدون ترخيص، وكذا عدم توفر شروط مكافحة العدوى.

وشنت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية المخالفة للصحة والسلامة والتراخيص اللازمة.

وقررت تشميع وغلق العيادة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.