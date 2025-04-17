شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مجاهد بأول تجاربها السينمائية فى فيلم فضيحة أون لاين مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة عزة مجاهد، إنها تنتظر عرض أول مشاركاتها السينمائية في فيلم "فضيحة أون لاين"، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى بمصر والخليج خلال شهر مايو المقبل.



عزة مجاهد فى فيلم فضيحة اون لاين

وأوضحت عزة مجاهد أنها تجسد ضمن أحداث الفيلم دور فدوى الدرينى، وهى بلوجر شهيرة يتابعها الملايين، وتعتبر محتواها هو تريند الساعة حتى تتورط في فضيحة بسبب فيديو مزور مع بطل الفيلم نبيل وتتوالى الأحداث، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدى عن أحداث السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على المجتمع.

الفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم طاهر أبو ليلة ومروة عبد المنعم وشحتة كاريكا، ويشارك الفنان مجد القاسم بأغنية ضمن أحداثه، وهو من تأليف سامح فرج، وإخراج محمد جمال.

يذكر أن الفنانة عزة مجاهد هي ابنة النجمة فيفى عبده، وسبق وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيوينة منها مسلسلات "كيد النسا" الجزء الثاني مع والدتها فيفى عبده ونبيلة عبيد، و"القاصرات" بطولة صلاح السعدنى وداليا البحيرى، "فوق السحاب" بطولة هانى سلامة، وغيرها من الأعمال.