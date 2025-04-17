أول توضيح من شام الذهبي بعد غلق عيادة التجميل

شام الذهبي: ما يُتداول عن عيادة التجميل "معلومات مغلوطة"

يُعاود المركز نشاطه بالشكل الأمثل قريبًا

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سبب غلق عيادة تجميل شام الذهبي

رسألة طمأنينة من أصالة لابنتها شام

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شام الذهبي تحتفل بالطبيب المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 02:53 مساءً - أثيرت حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد غلق عيادة التجميل الخاصة بـ، ابنة الفنانةبالقاهرة، بقرار من وزارة الصحة، حيث جرى تداول أنباءً كثيرة حول توقف نشاطها بشكلٍ دائم داخل مصر.وعلقت شام الذهبي، على تلك الأنباء المتداولة، من خلال بيانٍ رسمي، أصدرته عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالعيادة على "انستغرام"، حيث وصفت تلك الأنباء بـ"المغلوطة"، وسوف تعود لمُمارسة نشاطها في المكان ذاته خلال الفترة القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من تسوية أمورها.وجاء في بيانٍ شام الذهبي، الخاص بغلق العيادة الخاصة بها، قائلة: "نظرًا لما أُثير عن بعض اللَّغَط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يتم هو مُجرد اشتراطَات من إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية، وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الاشتراطَات"، مؤكدة أنه "فور تنفيذ هذه الاشتراطَات، سوف يُعاود المركز مباشرةً نشاطه بالشكل الأمثل".وحسب بيان رسمي يعود السبب الرئيسي وراء غلق عيادة تجميل شام الذهبي بالقاهرة، إلى القرار الصادر رقم 299، بتاريخ 15 أبريل الحالي، بسبب وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، حيث جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، في الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة.ونجحت إدارة العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في غلق عيادة التجميل، لحين تقنين الأوضاع والحصول على كامل الاشتراطات والتراخيص، إذ جرى تحرير محضر وإحالة المخالفات للجهات المعنية.وبعثت الفنانة أصالة، رسالة طمأنينة لابنتها شام، بعد غلق عيادة التجميل، إذ رأت أنّ تلك الأزمة بمثابة امتحان، وستتجاوزه بنجاح بمنحة إلهية، إذ قالت في رسالتها: "أنتوا النور اللي بحياتي.. أنتوا أجمل استثماراتي.. والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله.. والله أدرى فينا.. الله يحفظكم".وكانت الأسابيع الماضية، قد أثيرت حالة من الجدل، بعد مشاركة شام الذهبي، في يوم الاحتفاللا تحمل صفة طبيب رسميًا، وليست عضوة في نقابة الأطباء المصرية إذ أنها خريجة كلية العلوم وليست كلية الطب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».