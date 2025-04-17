تعليق أصالة بعد غلق عيادة تجميل شام الذهبي

خالد الذهبي يدعم شقيقته: السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائمًا

أصالة: الامتحانات واردة.. وربنا معانا

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شام الذهبي تكشف حقيقة غلق عيادة التجميل بشكلٍ دائم

سبب غلق عيادة تجميل شام الذهبي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 02:53 مساءً - تتلقى، ابنة الفنانة، رسائل دعم ومساندة طوال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار مفاجئ بإغلاق عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة خاصة بها، بسبب وجود مخالفات داخل المكان.وحرص شقيقها خالد الذهبي، على توجيه رسالة دعم لـ شام الذهبي، حيث استعرض لها حجم الجهود الضخمة التي بذلتها على المستوى النفسي والمادي، في سبيل تحقيق حلمها وتأسيس عيادة تجميل، حيث نشر صورًا لها عبر حسابه على "انستغرام"، وعلق عليها بقوله: "تساقط الشعر.. ظهور حب الشباب.. وليالٍ لا تُحصى من الأرق.. السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائمًا. ولكن بشغفٍ في قلبك وصمودٍ في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. فقط لا تنسَ أن تتنفس، أن تشعر، أن تعيش"، متابعًا "الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصل أخيرًا.. لقد علمتني كل هذا يا شام.. والفخر أقل ما يُقال.. أحبك للأبدفيما رأت أصالة، أنّ تلك الأزمة بمثابة امتحان، وسيتم تجاوزه بمنحة إلهية، حيث علقت على رسالة ابنها بقولها: "أنتوا النور اللي بحياتي.. أنتوا أجمل استثماراتي.. والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله.. والله أدرى فينا.. الله يحفظكم".ومن جانبها، حسمت شام الذهبي، الأخبار المتداولة بشأن غلق عيادة التجميل الخاصة بها في القاهرة بشكلٍ دائم، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنها ستعاود استئناف نشاطها خلال أيام، لحين تقنين أوضاعها. حيث أصدرت الصفحة الرسمية لعيادة شام الذهبي، بيانًا أوضحت فيه أنّ قرار الغلق يتعلق بـ "مجرد اشتراطات" صادرة عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية، وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الاشتراطات.وحسب بيان رسمي يعود السبب الرئيسي وراء غلق عيادة تجميل شام الذهبي بالقاهرة، إلى القرار الصادر رقم 299، بتاريخ 15 أبريل الحالي، بسبب وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، حيث جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، في الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة.ونجحت إدارة العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في غلق عيادة التجميل، لحين تقنين الأوضاع والحصول على كامل الاشتراطات والتراخيص، إذ جرى تحرير محضر وإحالة المخالفات للجهات المعنية.

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