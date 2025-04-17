هل جاستن بيبر ضائع بين المشاكل والديون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 02:53 مساءً - النجم العالمي جاستن بيبر، يبدو وكأنه دخل الفترة الأخيرة في دائرة مفرغة من المشاكل، سواء النفسية، أو الفنية، وحتى المادية، ورغم أن الغموض يشوب الظروف التي يمر بها، إلا أنه كتب أكثر من مرة على صفحته الشخصية بانستغرام عن الاضطرابات التي يعاني منها، كما عبّر مقربون منه عن قلقهم على حالته.

الدائرة المقربة لجاستن بيبر قلقة عليه

وقال مصدر مقرب لجاستن بيبر لمجلة PEOPLE إن الأشخاص المقربين من بيبر يشعرون بالقلق بشأنه، وتابع: "إنه يواجه العديد من المشاكل المختلفة حاليًا. ويتخذ قرارات سيئة للغاية مؤخرًا، مما يؤثر سلبًا على صداقاته و أمواله وأعماله".

ومن بين الضغوطات التي يتعامل معها مؤخرًا علاقته المتوترة مع مديره السابق سكوتر براون، الذي أعلن اعتزاله في عام 2024 .

كما أعلن جاستن بيبر عن قطع علاقته بعلامته التجارية للأزياء "درو هاوس" . وكتب في منشور على إنستغرام حُذف لاحقًا في 10 أبريل : "أنا جاستن بيبر، لم أعد أتعامل مع هذه العلامة. درو هاوس لا تمثلني ولا عائلتي ولا حياتي".

كما قال المصدر إن بيبر يبدو وكأنه "ضائع"، وأضاف: "رؤيته ينهار هكذا صعبة.. إنه تائه. لا أحد يحميه، وأي شخص يرفض له طلب يطرده من حياته".

وزعم المطلعون أيضًا أن بيبر أصبح لديه ديون بملايين الدولارات بعد إلغاء جولته Justice Tour في عام 2022 .

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جاستن بيبر ومعاركه الداخلية

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لطالما كان المغني العالمي جاستن بيبر كتوماً، يكبح مشاعره، ويخفي ردود أفعاله في كلّ ما يقابله بحياته. ولكن يبدو أنه كان أمام هذا الهدوء طوفان تكمن خلفه مشاعره، التي حاول إخفاءها على مَر سنوات حياته. وفي مارس الماضي قرر أخيراً أن يطلق العنان لتلك المشاعر المكبوتة، ويسمح لها بالخروج، ربما يشعر بأنه أخف حملاً بعد ذلك.

نشر جاستن بيبر، البالغ من العمر 31 عاماً، رسالة عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبْر خاصية القصص، واعترف من خلالها بأنه يعاني من مشاعر سلبية حاول كبتها، وتحديداً الكراهية.

وكتب بيبر: "لطالما قيل لي في صغري ألّا أكره. وهذا جعلني أشعر بأنه ليس مسموحاً لي أن أكره، ولذلك لم أخبر أحداً بأنني أكرهه".

وأوضح نجم البوب ​​أن كبْت تلك المشاعر، جعله يشعر بأنه "يغرق"، وأنه "غير آمن". وقال إنه اكتشف مؤخراً أن الطريقة الوحيدة للتخلُّص من الكراهية، هي الاعتراف بوجودها أصلاً. وأضاف: "كيف لا نشعر بالكراهية من كلّ الألم الذي مررنا به؟".

وكان قد نشر قبلها رسالة تعبّر عن معاركه الداخلية، وعن شعوره بعدم الاستحقاق. وكتب: "لطالما شعرتُ طوال حياتي بعدم استحقاقي. وعندما يخبرني الناس بأنني أستحق شيئاً ما، أشعر بنوع من الخداع، وكأنهم يعرفون أفكاري".

كما اعترف بأنه يشعر بأنه: "غير مُؤهَّل وغير مُستعد في معظم الأيام". وهي لمحة نادرة عن الشك الذاتي المُستمر رغم نجاحه.

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