- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية علياء صبحي لحادث سير، وقد أفاد مكتبها الإعلامي ان "بلدوزر" اصطدم فيها عندما كانت تقف في سيارتها مع ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس.
وقد تم نقلهنّ الى المستشفى على الفور، وبعد الكشف الطبي، تبيّن ان علياء صبحي أصيبت بإرتجاج في المخ، في حين ان ابنتها وصديقتها حالتهما مستقرة.
وانتشرت صورة للحادث وصورة لها من المستشفى، وقد دعا الجمهور لهنّ بالشفاء العاجل.
على صعيد آخر، كانت قد شاركت علياء صبحي مؤخرا في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية تتعرض لحادث سير مروّع بعد انتهائها من "سيد الناس"-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.