ممثلة مصرية تتعرض لحادث سير مروّع بعد انتهائها من "سيد الناس"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية علياء صبحي لحادث سير، وقد أفاد مكتبها الإعلامي ان "بلدوزر" اصطدم فيها عندما كانت تقف في سيارتها مع ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس.



وقد تم نقلهنّ الى المستشفى على الفور، وبعد الكشف الطبي، تبيّن ان علياء صبحي أصيبت بإرتجاج في المخ، في حين ان ابنتها وصديقتها حالتهما مستقرة.

وانتشرت صورة للحادث وصورة لها من المستشفى، وقد دعا الجمهور لهنّ بالشفاء العاجل.

على صعيد آخر، كانت قد شاركت علياء صبحي مؤخرا في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في شهر رمضان المبارك.



