يارا السكري تستعرض رشاقتها بإطلالة ضيقة من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة رياضية مميزة، وإستعرضت رشاقتها من خلال لوك رياضي ضيق من داخل الجيم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت يارا السكري صورة، ظهرت فيها من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، وهو مسلسل "فهد البطل"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وعلقت يارا السكري على المنشور بالقول: "آسيا وفهد، رمضان 2025".

