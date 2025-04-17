نيكول سابا تعلن عن جديدها بعد " وتقابل حبيب "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن استعدادها لطرح عمل جديد بعنوان "دوشة" والذي من المقرر أن تعلن عن تفاصيله خلال الأيام المقبل.
ونشرت نيكول على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين مع فريق العمل وعلقت:"احنا عاملين دوشة، استنونا في حاجة روشة".
سابا كانت قد أطلت في شهر رمضان المبارك في مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولتها وبطول عدد من الممثلين ابرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.
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