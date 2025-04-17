ألبوم جديد لبهاء سلطان

ميرنا وليد - بيروت - ألبوم جديد يستعد الفنان المصري بهاء سلطان لطرحه بعنوان "رسيني" من المُقرر صدوره يوم غد الخميس.

الألبوم يضم 5 أغنيات باللهجة المصرية، تتنوع بين الإيقاعية والحزينة والرومانسية.

يذكر أن سلطان كان قد طرح ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن" ويضم 3 أغاني هي كأنك مسكن من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن، وحن عليا من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم، وأنت طيب من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

وحقق مؤخراً سلطان نجاحاً كاسحاً بأغنية "أنا من غيرك".

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