شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب وفاة الفنانة ميشيل تراختنبرج نجمة مسلسل Gossip Girl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُشف عن سبب وفاة الفنانة الشابة ميشيل تراختنبرج، نجمة مسلسل Gossip Girl، التي توفيت في 26 فبراير الماضى عن عمر يناهز 39 عامًا، ولم يُكشف عن سبب الوفاة حينها، إذ رفضت عائلتها تشريح الجثة لأسباب دينية.

ومع ذلك، أُجري لها فحص سموم، ولم يُلغِ الأطباء الشرعيون قرار العائلة برفض تشريح الجثة، إذ استبعدوا شبهة القتل العمد.

وأكد الطبيب الشرعي الآن سبب وفاتها، ووفقًا لشبكة ABC News، توفيت الممثلة وفاة طبيعية نتيجة مضاعفات مرض السكري، وكانت تكهنات سابقة تشير إلى أن وفاتها ناجمة عن مضاعفات رفض عملية زراعة كبد.

وولدت تراختنبرج في نيويورك في 11 أكتوبر 1985، وبدأت التمثيل في سن مبكرة، وكانت تبلغ من العمر 3 سنوات عندما بدأت الظهور في الإعلانات التجارية وسرعان ما حصلت على أول عمل تلفزيوني لها، في سلسلة Nickelodeon والتي تم بثها في منتصف التسعينيات، في سن العاشرة، حصلت على أول دور سينمائي لها عام 1996، حيث لعبت دور المحققة الطموحة التي تحمل نفس الاسم أمام روزي أودونيل وجيه سميث كاميرون.