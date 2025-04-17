شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب مع العيال.. أبطال وقصة الفيلم بعد طرحه على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

انطلق فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام على المنصات بعد أقل من عام على عرضه في دور السينما وتحقيقه نجاحاً لافتاً على مستوى شباك التذاكر بوصوله إلى إيرادات بلغت 59 مليون جنيه وهو الرقم الأعلى بالنسبة للنجم محمد إمام في مشواره السينمائى وتحديداً منذ تقديم البطولات السينمائية.

فيلم اللعب مع العيال ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية التي لا تخلو من الأكشن وهو اللون الذى تميز به محمد إمام خلال السنوات الماضية، وتدور أحداثه حول مدرس تاريخ يدعى علام يترك مدينته وينتقل للعيش في الصحراء من أجل العمل في إحدى المدارس، فيقع بحب فتاة من البدو، ويواجه الكثير من المشكلات من أجل الزواج بها.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، سليمان عيد، محمود السيسى، وفاء السيد، هشام منصور، وائل العونى، سحر عبد الحميد، أحمد حبشى، محمود فارس، عبد الرحمن حسن وضيف الشرف ماجد الكدوانى، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسى"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

فى سياق آخر يستعد محمد إمام لاستئناف تصوير فيلم "شمس الزناتى - البداية" مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الرواء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.