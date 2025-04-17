الملك تشارلز يشارك رسالة يوم الفصح وسط علاج السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 01:18 مساءً - الملك تشارلز هو والعائلة المالكة البريطانية يستعدون لواحد من أهم الاحتفالات بالنسبة لهم، وهو أحد الفصح، الذي يوافق يوم 20 أبريل 2025، ومن المتوقع أن تحضر الاحتفالات الرسمية كيت ميدلتون بصحبة الأمير ويليام وأبناؤهما الثلاثة، بجانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، وباقي أفراد العائلة.

الملك تشارلز يستعد لاحتفالات الفصح

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وأصدر الملك تشارلز 76 عاماً، الذي يخضع للعلاج من السرطان ، بياناً خاصاً بمناسبة أحد الفصح، صباح اليوم، قبل أن يحضر هو وزوجته الملكة كاميلا حدثاً ملكياً تقليدياً.

وفي كلمته، أكد تشارلز أن العمل الإنساني الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني حول العالم لا يعرف حدودًا، بغض النظر عن الدين أو الخلفية أو المعتقد، وإن التزامه ببناء الجسور بين الأديان رسالة راسخة في حياته العامة.

وكتب تشارلز: "هناك ثلاث فضائل لا يزال العالم بحاجة إليها: الإيمان والأمل والمحبة. وأعظمها المحبة. وإن أحد ألغاز إنسانيتنا هو كيف نكون قادرين على القسوة العظيمة واللطف العظيم في نفس الوقت، مثل المشاهد التي تأتي أمام أعيننا يوميا في لحظة ما، صور مروعة للمعاناة الإنسانية، وفي لحظة أخرى، أعمال بطولية في بلدان مزقتها الحرب حيث يخاطر العاملون في المجال الإنساني من كل نوع بحياتهم لحماية أرواح الآخرين".

جاءت رسالة ملك بريطانيا، قبيل تبرعه السنوي بأموال أحد الفصح في كاتدرائية دورهام التاريخية شمال شرق إنجلترا. ومن المتوقع أن يقود ملك بريطانيا أفراد آخرين من العائلة المالكة في قداس الفصح في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور في 20 أبريل.

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كيت ميدلتون وظهور مُحتمل في أحد الفصح

لا تزال، أميرة ويلز، تعود تدريجياً إلى واجباتها العامة في ظل تعافيها من مرض السرطان، لذلك منذ إعلان خبر إنهاء علاجها الكيميائي، نراها في بعض المناسبات حاضرة، ومناسبات أخرى تتغيب عنها، وذلك ما فسره طاقمها الطبي من قبل، حتى لا تشعر بالإعياء والجهد، ولأنها لم تسترد صحتها بشكل كامل.

كانت آخر مرة ظهرت فيها أميرة ويلز، الشهر الماضي، في احتفالات تخص يوم القديس باتريك، ومن حينها يتساءل محبوها عن الموعد القادم لظهور كيت ميدلتون.

وقد كشفت دانييل ستايسي، المراسلة الملكية، عبر تصريحات صحفية أن ظهور أميرة ويلز القادم، سيكون يوم أحد الفصح.

وقالت ستايسي: "سوف نرى أمير وأميرة ويلز مع أطفالهما في قداس أحد الفصح، وذلك بعد أن رأيناها في عدد من المناسبات البارزة منذ بداية العام، بما في ذلك يوم الكومنولث في دير وستمنستر، وموكب يوم القديس باتريك".

ويُعد احتفال أحد الفصح من أكبر المناسبات الملكية، ويشهد خروج العديد من أفراد العائلة المالكة إلى كنيسة سانت جورج في وندسور.

وفي العام الماضي، صادفت احتفالات العائلة المالكة بيوم الفصح في 31 مارس، أي بعد أيام قليلة من الكشف عن خبر إصابة أميرة ويلز بالسرطان، لذا ستكون احتفالات هذا العام أكثر أهميةً بالنسبة لهما.للمزيد من الأخبار: أمير وأميرة ويلز يكشفان عن رياضة مفضلة لدى الأميرين جورج ولويس

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