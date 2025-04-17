قلب زينب.. عمل درامي مرتقب لـ سلاف فواخرجي



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 01:18 مساءً - أعلن المخرج حسني صالح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن انضمام النجمة السورية سلاف فواخرجي إلى فريق عمل مسلسل "قلب زينب"، لتكون إحدى بطلات العمل الذي يُنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ترحيب كبير بـ انضمام سلاف فواخرجي لبطولة مسلسل قلب زينب

وأشار صالح في منشوره، إلى أن المسلسل سيكون من إخراجه، فيما كتب النص الدرامي الخاص به المستشار بهاء المري، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بقصة العمل أو الشخصية التي سوف تقدمها سلاف فواخرجي خلال أحداث هذا المسلسل.



ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة، الكشف عن النجوم الآخرين المشاركين في هذا المشروع الدرامي ، وموعد بدء تصويره وكافة التفاصيل الأخرى التي تتعلق به

ولقي منشور المخرج حسني صالح تفاعلاً كبيراً ، من قبل متابعيه الذين عبروا عن سعادتهم بمجموعة من التعليقات بتواجد النجمة سلاف فواخرجي في هذا العمل الدرامي.

بصمة مميزة في دراما رمضان

وتركت الفنانة سلاف فواخرجي، بصمة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركتها بمسلسل " ليالي روكسي" والذي دارت أحداثه في فترة نهاية العشرينات، حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928، والصعوبات التي أحاطت به، كما يسلط الضوء على العديد من جوانب الحياة في تلك الفترة، خاصة مع وجود الاستعمار الفرنسي في سوريا.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، وهم أيمن زيدان ودريد لحام ومنى واصف وعبد الفتاح المزين وصباح بركات وليلى سمور وشادي الصفدي وحازم زيدان ولمى بدور وعدنان أبو الشامات وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

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سلمى مشاركة سينمائية سابقة لـ سلاف فواخرجي

وكانت آخر المشاركات السينمائية للنجمة سلاف فواخرجي من خلال فيلم "سلمى" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، ودارت أحداثه حول شخصية تحمل نفس اسم الفيلم وتقدمها سلاف التي تحاول أن تجد حلاً لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها المفاجئ، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، وهو من إخراج جود سعيد

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