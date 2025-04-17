تعاون بنّاء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 01:18 مساءً - في اتفاقية عمل تكاملي مشترك مع جامعة عفت أبرم الاتحاد العام للفنانين العرب في اليوم الختامي لـ مهرجان عفت السينمائي الدولي لأفلام الطلاب 2025 في نسخته الـ12 عقداً وقع على بنوده الدكتور عمر الجاسر الأمين العام للاتحاد مع رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل.

وشهدت منصة الحفل الذي رعته صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل مراسم هذا التوقيع وسط حضور كبير من الفنانين والمبدعين والمختصين في المجال.

إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة عفت والاتحاد العام للفنانين العرب في اليوم الختامي لـ مهرجان عفت السينمائي الدولي- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة عفت والاتحاد العام للفنانين العرب في اليوم الختامي لـ مهرجان عفت السينمائي الدولي- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

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رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب يبدي سعادته

و أبدى المخرج الجاسر سعادته بالتوقيع مع جامعة عفت الرائدة في تعليم فنون السينما وخرجت العديد من المبدعين والمبدعات الذين أصبح لهم أثر في تطور السينما السعودية وحسب توجيهات الأستاذ مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين سيتم توثيق التعاون مع الجامعة ودعمها الكوادر الفنية المتخصصة المحترفة من كافة أرجاء الوطن العربي تحقيقاً لرؤية الاتحاد التكامل الفني والثقافي بين الدول العربية.

إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة عفت والاتحاد العام للفنانين العرب في اليوم الختامي لـ مهرجان عفت السينمائي الدولي- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان



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