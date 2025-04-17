محمد دياب يعلق على ترشيح فيلم هابي بيرث داي في مهرجان ترايبكا بنيويورك: الأقرب لقلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 01:18 مساءً - أعرب المخرج محمد دياب، عن سعادته لاختيار فيلم " هابي بيرث داي" للمشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الروائية، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي والتي تنطلق دورته الـ 24 في مدينة نيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو 2025، مؤكداً بأن هذا الفيلم يعد من أقرب الأعمال التي شارك في تأليفها إلى قلبه سواء على المستوى الفني أو الإنساني.

محمد دياب ينشر بوستر فيلم عيد ميلاد

وشارك "دياب" متابعيه عبر صفحته على " فيسبوك"، بوستر الفيلم الذي تضمن لقطات مختلفة من مشاهده ظهر بها الفنانة نيللي كريم والفنانة حنان مطاوع، معلقاً بالقول" فخور باختيار فيلم (عيد ميلاد) تأليف و اخراج ساره جوهر في مهرجان ترايبكا بنيويورك. من اكتر الأعمال اللي شاركت في تأليفها قربا لقلبي".



يذكر أن مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي من أبرز الفعاليات السينمائية على الساحة الدولية، ويتميز بعرض أعمال مستقلة ومبتكرة من مختلف أنحاء العالم، ويُقام سنويًا في مدينة نيويورك

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فيلم هابي بيرث داي

ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم من بينهم نيللي كريم، حنان مطاوع، وهو أولى تجارب المخرجة سارة جوهر في الإخراج السينمائي الطويل، ويشاركها كتابة السيناريو محمد دياب، فيما تولى إنتاج العمل كل من أحمد الدسوقي، أحمد عباس، وأحمد بدوي.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل عيد ميلاد "نيلي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.

" أسد" أحدث الأعمال أفلام محمد دياب

على جانب آخر ينتظر المخرج محمد دياب ، عرض فيلم " أسد" بدور السينما، وهو العمل الذي يعيد الفنان محمد رمضان للسينما بعد غياب عامين عنها، إذ قدم آخر أعماله السينمائية ع الزيرو الذي تم عرضه في أغسطس 2023.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

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