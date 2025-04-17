نجمة مسلسل Friends تثير الجدل بما قالته عن ماثيو بيري

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ميرنا وليد - بيروت - الممثلة ماغي ويلر، هي واحدة من بطلات مسلسل "Friends"، وقد جسدت شخصية "جانيس"، التي كانت على علاقة بشخصية "تشاندلر بينغ"، التي جسدها الممثل الراحل ماثيو بيري في المسلسل.
تعلقت ماغي ويلر بـ ماثيو بيري في الواقع، وقالت إن وفاته صدمت الجميع، وأحزنت كثيرين، وأضافت: "أنا شعرت بحزن عميق، لأن ماثيو لم يتمكن من الخروج من النفق المظلم الذي بقي فيه طويلاً".
ماغي ويلر التي خسرت شقيقها بسبب إدمانه على المخدرات، قالت: "أعتقد أن شقيقي الراحل وماثيو بيري بيري قد إلتقيا في الحياة الآخرة".
وأضافت: "يتحدث الكثيرون عن ظهور الأرواح على شكل طيور، وبعد وفاة ماثيو، كنت في أحد الأيام وحدي في مسبح جارنا، وكنت أفكر في شقيقي الراحل، وقلت (انتبه له)، ومن ثم طار صقران وتجاوزاني، بعد أن دار أحدهما حولي، كانت تلك لحظة جميلة".
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